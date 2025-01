Cerignola-Avellino: ecco l'itinerario per i tifosi biancoverdi Raccomandato ai supporter di non raggiungere lo stadio Monterisi con percorsi alternativi

Per la gara Audace Cerignola - Avellino, in programma lunedì (ore 20.30) allo stadio "Domenico Monterisi" di Cerignola, i tifosi ospiti dovranno attenersi al seguente itinerario: A/16 (Napoli/Canosa) uscita Candela per punto di ritrovo entro le ore 18:30, al punto di ritrovo sarà presente un presidio delle forze dell’ordine, con il compito di accogliere i tifosi ospiti, raggrupparli e poi trasferirli presso l’area di pre-filtraggio individuata presso Viale USA a Cerignola (FG). "Si raccomanda la tifoseria biancoverde di non arrivare allo stadio “Monterisi” attraverso percorsi alternativi a quello indicato": si legge nella nota dell'US Avellino. Settore ospiti dell'impianto sportivo pugliese con un totale di 514 posti.