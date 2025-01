È la vigilia di Cerignola-Avellino: l'equilibrio tra campo e mercato Domani (ore 20.30) la sfida al "Monterisi" tra i pugliesi e gli irpini

Nei weekend di gennaio attenzione massima al turno di campionato, poi, subito dopo il match, l'inevitabile aggiornamento in chiave mercato: in questo caso per l'Avellino c'è l'appendice del Monday Night, la sfida contro l'Audace Cerignola con l'equilibrio tra le necessità immediate di una risposta forte sul campo dopo il pari con il Giugliano e una rosa in evoluzione, non immaginata così a dicembre.

Possibili altre novità in uscita

Daniele Liotti e Alessio Tribuzzi in uscita, ma occhio anche ad altre pedine che potrebbero salutare Avellino nella sessione invernale di calciomercato: il mese di gennaio risulta spesso ricco di sorprese e l'aria di rivoluzione si conferma nel gruppo biancoverde. Raffaele Biancolino vuole una risposta decisa da parte del suo gruppo al “Monterisi” con l'Avellino che sarà seguito a Cerignola da 514 tifosi, pronti a raggiungere il settore ospiti dell'impianto sportivo pugliese.

Pari Sorrento, Casertana ko

Ventiduesimo turno che per le squadre campane si è aperto venerdì sera con il pari del Sorrento ad Altamura (1-1 al "D'Angelo") e che è proseguito ieri con la sconfitta per la Casertana contro il Picerno: 1-0 con il gol di Guerra al 35' che è bastato ai lucani per passare al “Pinto”. Oggi alle 17.30 Latina-Turris, alle 19.30 Potenza-Benevento. Monday Night (ore 20.30) con Cerignola-Avellino, ma anche con il derby Cavese-Giugliano.