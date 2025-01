Cerignola-Avellino 1-1, De Cristofaro: "Felice per i gol, fiducia nelle punte" Il commento del centrocampista biancoverde al termine del match

"Ripartiamo dall’ultimo quarto d’ora e dimentichiamo subito i primi dieci minuti in cui abbiamo sofferto. Dovevamo essere più precisi nelle occasioni. C’è stato lo spirito giusto nel riprendere una partita che era scivolata via all’improvviso". Così il centrocampista dell'Avellino, Antonio De Cristofaro, ha commentato il pari dei biancoverdi con l'Audace Cerignola determinato dal suo gol da ex: "La stagione è iniziata con la pesantezza dei primi turni senza vittorie. Abbiamo sbagliato nell’avvio di campionato. Con il mister le sconfitte praticamente non esistono, ma dobbiamo dare ancora di più, in particolar modo dal punto di vista realizzativo. Non è arrivata la vittoria, ma dobbiamo continuare a lottare. I miei gol? Sono felice, fa sempre piacere fare gol, ma dispiace per gli attaccanti. Abbiamo fiducia in loro e ci faranno gioire alla fine. I tifosi? Sappiamo che ci saranno sempre. Li ringraziamo e daremo il massimo fino alla fine. Vogliamo regalare tantissima gioia a fine stagione”.