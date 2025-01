Avellino: Palumbo per la mediana, novità anche in attacco Il club biancoverde accelera tra entrate ed uscite. Sabato la sfida con la Cavese

La gara con la Cavese è ormai dietro l'angolo, in programma sabato (ore 17.30) al "Partenio-Lombardi", e la rosa dell'Avellino non dovrebbe presentare novità rispetto all'elenco dei convocati presentato da Raffaele Biancolino per Cerignola con l'unico rientro di Dimitrios Sounas che ha saltato la sfida con l'Audace per scontare il turno di squalifica, ma l'accelerazione sul mercato da parte dei biancoverdi arriva chiara per la seconda parte della sessione invernale dopo aver inserito Gianmarco Todisco come alternativa per la fascia destra, Claudio Manzi in difesa e Giuseppe Panico in attacco.

Vicinissimo Palumbo, per Anatriello sarà decisiva la volontà della punta

Si apre il giorno di Martin Palumbo in biancoverde. Prima l'intesa con il centrocampista, poi l'accordo pressoché definito con la Juventus: ultimi dettagli per l'arrivo del norvegese con cittadinanza italiana, classe 2002. Sarà operazione a titolo definitivo con Palumbo che si legherà all'Avellino con un contratto fino al 30 giugno 2028. Per l'attacco si conferma, invece, il pressing per Gennaro Anatriello. Nelle scorse ore si registrava la frenata posta da parte del Messina, non intenzionato a perdere l'attaccante a gennaio, ma la volontà della punta partenopea, classe 2004, può fare la differenza. Si profila un cambio immediato nella prospettiva con Avellino e Trapani sul calciatore di proprietà del Bologna che ben ha fatto fin qui in stagione (7 reti e 2 assist in 20 presenze).

Ipotesi Messina per Benedetti e Campanile

Equilibrio tra entrate ed uscite e occhio proprio alla destinazione Messina per Simone Benedetti, ma anche per Alessandro Campanile: ipotesi della cessione a titolo definitivo per il difensore, del prestito per il giovane attaccante, lanciato in prima squadra da Biancolino. Futuro in Sicilia ormai certo per Daniele Liotti. L'esterno sinistro calabrese è diretto al Trapani: sarà addio con i lupi. Per la corsia mancina l'Avellino immagina un under e ci sono due profili: Andrea Bozzolan del Milan Futuro e dell'irpino Mattia Maffei del Catania.