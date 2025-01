Avellino-Cavese: le formazioni ufficiali, Campanile titolare Tra i metelliani Sannipoli in campo con gli ex Fella e Rizzo. Pezzella in panchina

Biancolino lancia Campanile dal primo minuto con Patierno e con Panico trequartista: ecco la scelta a sorpresa del tecnico dell'Avellino per la sfida con la Cavese (calcio d'inizio alle 17.30 al "Partenio-Lombardi". Tra i metelliani Sannipoli in campo con gli ex Fella e Rizzo. Pezzella in panchina.

Così dal primo minuto

Serie C - Girone C

Ventitreesima Giornata

Avellino - Cavese

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Frascatore; De Cristofaro, Palmiero, Sounas; Panico, Campanile, Patierno. All. Biancolino. A disp. Guarnieri, Marson, Todisco, Rocca, Russo, Redan, Armellino, Cionek, Gori, Llano, Manzi

Cavese (3-5-2): Boffelli; Peretti, Piana, Saio; Rizzo, Sannipoli, Konate, Vitale, Marchisano; Fella, Sorrentino. All. Maiuri. A disp. Lamberti, Di Somma, Barba, Maffei, Pezzella, Marranzino, Diarrassouba, Diop, Vigliotti, Loreto, Citarella, Badje, Barone

Arbitro: Maccarini