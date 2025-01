Avellino: ecco il terzino sinistro. Novità per Gori e per un altro attaccante Reparto avanzato che può uscire rivoluzionato: si lavora a un rinnovo, un'altra pedina può salutare

Gabriele Gori al Sudtirol, Andrea Cagnano dalla squadra bolzanina all'Avellino. Due trattative diverse, non collegate, ma è asse di mercato tra l'Avellino e il Sudtirol che ha superato la Carrarese nella corsa all'attaccante fiorentino. Formula del prestito oneroso, ma con il rinnovo tra Gori e l'Avellino: così la punta ex Reggina saluterà solo per 6 mesi i lupi e poi nella prossima estate si valuterà la prospettiva. Cagnano è, invece, pronto a sposare il progetto biancoverde.

Anche Redan può salutare il club biancoverde

Terzino sinistro, classe '98, sosterrà in mattinata le visite mediche, propedeutiche all'accordo definitivo (prestito con obbligo di riscatto). Come presentato nella notte tra lunedì e martedì, l'Avellino ha subito virato su Cagnano non trovando apertura dall'Heracles per Lorenzo Milani. C'è la prospettiva Serie B che si conferma per Alessio Tribuzzi. Simone Benedetti è seguito con attenzione dall'ACR Messina. Occhio anche alla posizione di Daishawn Redan: possibile uscita dalla rosa biancoverde per l'olandese. Primi contatti per un ulteriore rinnovo con Cosimo Patierno dopo quello siglato nella scorsa estate.