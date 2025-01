Avellino: Lescano in arrivo, come cambia l'attacco biancoverde Caccia a un'ulteriore pedina per completare la rosa, due calciatori in uscita

È il giorno della ripresa della preparazione con l'arrivo di Facundo Lescano ad Avellino. Cresce l'attesa tra i tifosi per l'ufficialità, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore, dell'accordo tra i lupi e l'attaccante argentino, capocannoniere del girone C di Serie C con 17 reti dopo 24 turni di campionato, che ha già salutato Trapani. Visite mediche sostenute e viaggio destinazione Avellino per Lescano. Cambia il reparto avanzato e non mancano le novità di mercato nel rush finale di una sessione invernale che ha già riservato diverse sorprese e prospettive modificate all'improvviso. Con l'arrivo di Lescano una prima punta è di troppo, a maggior ragione con la soluzione del 4-2-3-1, modulo lanciato nel derby con la Cavese e confermato a Latina con ottimi risultati.

Gori verso il Sudtirol, occhio alle novità con il 4-2-3-1

Con Cosimo Patierno si valuta un ulteriore rinnovo dopo quello della scorsa estate, ma solo nei giorni successivi alla chiusura della finestra di mercato. Gabriele Gori è destinato all'addio e la prospettiva Serie B si conferma per il fiorentino che dovrebbe salutare Avellino dopo il gol realizzato al "Francioni". Il Sudtirol potrebbe aver superato la Carrarese nella corsa a Gori. Per il reparto offensivo ci sono Giuseppe Panico, Raffaele Russo e Daishawn Redan per gli spot di esterni/trequartisti e da seconda punta senza dimenticare Dimitrios Sounas, Michele D'Ausilio e Martin Palumbo centrocampisti, ma abili tra le linee.

Tribuzzi verso Cosenza, idea Cagnano per la fascia sinistra

Alessio Tribuzzi vive un'altalena costante. C'è il Cosenza sul capitolino, fuori dal progetto tecnico dopo Giugliano-Avellino, rientrato nei piani di Raffaele Biancolino verso Latina-Avellino e ora di nuovo con la proiezione in uscita. In entrata manca un solo tassello, l'alternativa a Paolo Frascatore per la corsia mancina. La trattativa per Lorenzo Milani con l'Heracles non si sblocca e occhio ad Andrea Cagnano del Sudtirol, classe '98: l'uscita di Gori può essere legata.