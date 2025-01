Avellino: l'arrivo di Cagnano verso la sfida con la Turris Domenica (ore 15) la sfida contro i corallini al "Partenio-Lombardi"

Andrea Cagnano ha raggiunto Avellino ed entra nella rosa biancoverde. Nelle prossime ore arriverà l'ufficialità del trasferimento che dovrebbe essere caratterizzato dalla cessione a titolo temporaneo dal Sudtirol con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie B. Il terzino sinistro canturino, classe '98, cresciuto nell'Inter è reduce da 6 mesi nella squadra bolzanina dopo il biennio vissuto in maglia Como chiuso con la promozione del club lariano in Serie A. Cagnano garantisce un'alternativa a Paolo Frascatore, titolare sulla corsia mancina della difesa a 4 di Raffaele Biancolino. Si corre verso il venticinquesimo turno del girone C con l'Avellino che domenica (ore 15) ospiterà la Turris al "Partenio-Lombardi".