Avellino, il ds Aiello: "Strada giusta per recuperare Tutino quanto prima"

"La pausa Nazionali è arrivata al momento giusto. Avevamo caricato tanto nell'ultima fase, la sosta arriva in un buon periodo per recuperare qualche giocatore affaticato e speriamo di inserire chi è fuori da tempo. Avremo Sounas, già rientrato tra i convocati col Mantova, e ci auguriamo di avere Tutino a disposizione con la Juve Stabia. Se non sarà a Castellammare, sarà nella gara successiva, ma intanto sappiamo di aver intrapreso la strada giusta per averlo in gruppo": così si è espresso il direttore sportivo dell'Avellino, Mario Aiello, nell'attesa del derby con la Juve Stabia, in programma sabato 18 (ore 17.15) al "Menti".

"De Cristofaro? Messaggio chiaro con il rinnovo"

"Il mercato? La sessione estiva è terminata un mese fa, le decisioni sono state prese all'interno di un discorso ampio e condiviso e che non ci ha visto costretti ad accelerare o a cambiare idee in base a risultati o infortuni. - ha spiegato il ds dei lupi - Pensiamo di aver messo in piedi una rosa ampia a livello numerico, ma soprattutto di caratteristiche. Il 90 per cento della rosa ha preso parte alle gare e possiamo tracciare una linea positiva su tutto. È prematuro pensare al mercato futuro. Ci auguriamo di recuperare tutte le pedine che sono ai box e, tenendo d'occhio tutto, passeranno però altre settimane prima di entrare davvero nelle idee della sessione invernale. De Cristofaro? Il messaggio che abbiamo dato come società, con il rinnovo da infortunato, è chiaro. Il ragazzo va monitorato passo dopo passo. Non è ancora al momento dei contrasti negli allenamenti, farà ulteriori esami, lavorerà anche con test nella Primavera. Sarà fatta una valutazione successiva. A fine dicembre si tirerà una linea rispetto a chi oggi è in organico e al livello di crescita individuale. O nel breve o nel medio-lungo termine De Cristofaro farà parte dell'US Avellino. Derby senza tifosi ospiti? È un limite che abbiamo come movimento. Non c'è calcio senza tifosi. Andiamo avanti per la gente e non vedere i nostri tifosi a Castellammare sarebbe una sconfitta per il calcio. Spero che ci sia una scelta diversa, di buonsenso, che consenta ai nostri tifosi di raggiungere il Menti”.