Avellino: l'obiettivo stagionale, poi sarà confronto con Ballardini sul futuro Ecco quanto presentato dalla proprietà biancoverde nelle scorse ore

"Mi aspetto una risposta importante sul campo dalla sfida contro il Mantova. La squadra ha dimostrato qualità, carattere e ambizione: non è un gruppo che si accontenta, ma che vuole continuare a crescere e migliorarsi". Così Angelo Antonio D'Agostino si è espresso sul rush finale dell'Avellino nel campionato di Serie B. Sabato i lupi saranno ospiti del Mantova. "Mi auguro di vedere una prestazione concreta, determinata per i tre punti, fondamentali per il nostro percorso. - ha spiegato il presidente del club irpino - Col Catanzaro gli episodi hanno condizionato il match. Il rigore di Favilli e il gol di Iannarilli fanno parte del gioco. Avremmo meritato di vincere. Ballardini? Rapporto positivo, c'è stima reciproca e un confronto continuo. È un professionista serio, preparato e competente, sta lavorando con impegno massimo. Concentriamoci sul finale di campionato e sugli obiettivi. Il futuro sarà definito con calma al termine del torneo con un quadro più chiaro.

"Nuovo stadio? Fase di stallo, spesi milioni ed è tutto fermo"

"Lo stadio? Resta uno degli aspetti delicati per il futuro del club, ma non solo. Occorre una struttura moderna e all'altezza delle ambizioni. Mi auguro che la prossima amministrazione possa affrontare il tema. Il progetto sul nuovo stadio è in una fase di stallo. Abbiamo speso milioni in questi anni e non abbiamo intenzione di disperde. Confidiamo che le nuove norme risultino come un'opportunità per sbloccare la questione. C'è una volontà forte".