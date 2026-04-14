Avellino: l'obiettivo stagionale, poi sarà confronto con Ballardini sul futuro

"Mi aspetto una risposta importante sul campo dalla sfida contro il Mantova. La squadra ha dimostrato qualità, carattere e ambizione: non è un gruppo che si accontenta, ma che vuole continuare a crescere e migliorarsi". Così Angelo Antonio D'Agostino si è espresso sul rush finale dell'Avellino nel campionato di Serie B. Sabato i lupi saranno ospiti del Mantova. "Mi auguro di vedere una prestazione concreta, determinata per i tre punti, fondamentali per il nostro percorso. - ha spiegato il presidente del club irpino - Col Catanzaro gli episodi hanno condizionato il match. Il rigore di Favilli e il gol di Iannarilli fanno parte del gioco. Avremmo meritato di vincere. Ballardini? Rapporto positivo, c'è stima reciproca e un confronto continuo. È un professionista serio, preparato e competente, sta lavorando con impegno massimo. Concentriamoci sul finale di campionato e sugli obiettivi. Il futuro sarà definito con calma al termine del torneo con un quadro più chiaro.
"Nuovo stadio? Fase di stallo, spesi milioni ed è tutto fermo"
"Lo stadio? Resta uno degli aspetti delicati per il futuro del club, ma non solo. Occorre una struttura moderna e all'altezza delle ambizioni. Mi auguro che la prossima amministrazione possa affrontare il tema. Il progetto sul nuovo stadio è in una fase di stallo. Abbiamo speso milioni in questi anni e non abbiamo intenzione di disperde. Confidiamo che le nuove norme risultino come un'opportunità per sbloccare la questione. C'è una volontà forte".