San Tommaso, il regalo speciale di un imprenditore galantuomo Cucciniello: "Si è abbonato chiedendoci di donare la sua tessera a chi non può permettersela"

"Un imprenditore, che ha ci chiesto che non venga rivelato il suo nome perché ritiene, come giusto che sia, che la beneficenza si faccia e non si ostenti, ha sottoscritto un abbonamento per assistere al campionato di Serie D dell'A.C.D. San Tommaso, invitandoci a regalarlo a chi non ha la possibilità di permetterselo. L'imprenditore ci ha anche preannunciato che porra in essere nuove iniziative volte a regalare un sorriso a chi ne ha bisogno, attraverso lo sport e, in questo caso, facendo leva sulla nostra società come uno strumento solidale." Così, il direttore generale dell'A.C.D. San Tommaso, al microfono di Ottopagine.it, ha raccontato la lodevole iniziativa intrapresa da un uomo di buon cuore. Un galantuomo di altri tempi.

Domenica, al "Partenio-Lombardi", i grifoni esordiranno nel girone I di LND sfidando il Savoia: sarà la prima di tante partite al quale il fortunato destinatario di questo gesto d'amore potrà assistere in maniera del tutto gratuita.