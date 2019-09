San Tommaso, un pari all’esordio in Serie D: 1-1 con il Savoia Grifoni in vantaggio al riposo con Branicki, nella ripresa pari di Cerone

Inizia con un pareggio contro la corazzata Savoia il primo storico campionato di Serie D del San Tommaso. Buona prova della squadra di Stefano Liquidato che a fine partita ha esaltato i meriti dei suoi ragazzi contro un avversario costruito per il vertice del torneo di Serie D Girone I. Per i grifoni in rete nel primo tempo Piotr Branicki. Il pari degli oplontinj è arrivato nella ripresa con un calcio di punizione di Cerone.

Domenica prima trasferta della stagione in uno stadio dal profumo di Serie A. Si va al “Renzo Barbera” contro il Palermo.

Il tabellino.

San Tommaso – Savoia 1-1

Marcatori: pt 30’ Branicki; st 9’ Cerone.

San Tommaso (4-3-3): Casolare (’00), Colarusso, Gambuzza, Pagano, Massaro (’01); Maranzino (’99) (dal 15’ st Lambiase), Alleruzzo, Acampora (dal 41’ st Cucciniello); Sabatino (’00) (dal 20’ st Boubakar), Branicki (dal 36’ st Varricchio), Tedesco (dal 30’ st Scielzo). A disp.: Pezzella (’00), Cucciniello, Varricchio, Falivene (’00), Lambiase (’01), Tiberio (’01), Kamara (’99), Boubakar (’99), Scielzo. All.: Liquidato.

Savoia (4-3-1-2): Volzone (’00), Rondinella (’01), Poziello, Dionisi, Oyewale (’00); Giunta (’99) (dal 1’ st Tascone), Gatto (dal 1’ st Giacobbe), Luciani; Osuji (dal 40’ st Abayian); Diakitè, Cerone (dal 30’ st Rekik). A disp.: Prudente (’01), Abayian, Rekik, Guastamacchia, Mancini (’02), Riccio (’99), Tascone (’00), Paudice (’01), Giacobbe. All.: Parlato.

Foto: santommasocalcio.it