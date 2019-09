Palermo - San Tommaso, Liquidato: "Venderemo cara la pelle" Il tecnico dei grifoni ha presentato lo storico match al "Barbera": sugli spalti diecimila tifosi

Comunque vada, il San Tommaso non dimenticherà mai la giornata di domani. Alle 15 i grifoni affronterà il Palermo al “Renzo Barbera” davanti a diecimila spettatori. La vigilia è scandita dalle dichiarazione del tecnico degli irpini, Stefano Liquidato ("accompagnato" da Matteo, figlio del direttore generale, Annino Cucciniello, ndr): “Le emozioni che stiamo provando sono difficili da raccontare. Giocheremo in uno tempio del calcio italiano. Affrontiamo una nobile decaduta, che punta alla vittoria del campionato. Non provo ansia o tensione. Un tecnico non può e non deve percepirle, altrimenti il rischio è di trasmetterle alla squadra. Vogliamo onorare al meglio questa società, ma soprattutto gli sforzi della famiglia Cucciniello. Il presidente voleva venire con noi alla partenza. Lo aspettiamo. Spero che vivrà una festa di sport così come desiderano viverla i ragazzi e tutti i componenti dello staff. Affronteremo una corazzata, ma venderemo cara la pelle. Cercheremo di uscire fuori dal campo tra gli applausi. Se accadrà vorrà dire che avremo fatto una prestazione all'altezza ed oltre le nostre possibilità. Dovremo lasciarci stimolare dalla grande cornice di pubblico scendendo in campo con l’obiettivo di dare il massimo. Non andiamo a giocare con un mostro a tre teste, ma contro calciatori che giocano in Serie D, come noi. Abbiamo preparato la gara con un preciso obiettivo: correre più dei rosanero.”

Clicca sul pulsante "play", al centro della foto in apertura, per vedere l'intervista pre-gara al tecnico del San Tommaso, Stefano Liquidato (video tratto dalla pagina facebook dell'A.C.D. San Tommaso).