Coppa Italia: Torino e Brescia volano in finale Alle 18 la sfida tra la Fiat e la Germani al MandelaForum di Firenze

Fiat Torino - Germani Brescia: ecco la Finale della Coppa Italia 2018. Alle 18 sarà palla a due, al MandelForum di Firenze, tra i piemontesi di coach Galbiati e i lombardi di coach Diana per l'assegnazione del trofeo e l'iscrizione nell'albo d'oro della competizione tricolore. Sarà la prima volta per una delle due squadre che, in pochi anni di massima serie (terzo anno per la Fiat, secondo per la Germani) si giocheranno una finale che vale la storia per le rispettive società. Torino ha superato la Vanoli dopo un supplementare: finale di 87-92 per il gruppo di coach Galbiati che presentano Blue, Garrett e Vujacic come leader offensivi di una Fiat capace di raggiungere la finale stendendo una Vanoli partita fortissima, in controtendenza rispetto al quarto di finale vinto contro Avellino.

Overtime vincente per Torino, supplementare da successo anche per Brescia che supera la RedOctober-Mia Cantù con il risultato di 82-87. I fratelli Luca e Michele Vitali, in compagnia di Landry, sono decisivi per il pass Finale staccato dalla Leonessa. Ai brianzoli non bastano i 20 punti di un Charles Thomas che, con problemi ad una caviglia, ha comunque onorato la competizione fino alla fine realizzando anche l'ultimo canestro di Cantù nella sfida. Alle 18 la finale di Coppa Italia che ha confermato le sorprese degli ultimi anni, ma che lascia per Avellino tanta amarezza per quello che poteva essere e non è stato con un cammino interrotto al primo match.

Redazione Sport