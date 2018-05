Avellino fa sua Gara 2 (80-59) e impatta la serie con Trento Fesenko torna dominante (20 punti). Ora il quarto di finale si sposta a Trento per Gara 3 e Gara 4

di Carmine Quaglia

Ultimo quarto - Auda conferma il +17 dopo il canestro di Gomes. Il portoghese firma anche la tripla del -12 (62-50), poi Auda schiaccia indisturbato il 64-50 al 32'. Gomes si becca fallo tecnico e poi espulsione nel tentativo reiterato di protestare e di raggiungere l'arbitro con cui ha anche un contatto lieve. Fuori Gomes: Avellino segna solo uno dei tre liberi a disposizione con Rich, poi arriva anche il ventello di divario con Fesenko (72-50 e 20 punti dell''ucraino). Leunen realizza da sotto contro Flaccadori. Filloy firma il +26 al 35'. Resta il vantaggio di 24 punti al 36'. La Sidigas consolida il divario con Zerini: 80-52. Tripla di Franke (80-59) ed è finale al PalaDelMauro: Avellino vince Gara 2: 1-1 nella serie.

Terzo quarto - Il primo canestro è di Sutton da rimbalzo offensivo conquistato. La risposta è di Filloy. Poi Rich dalla media (+13). Shields va da 3 punti. Avellino costruisce con ribaltamento e apertura in punta per Leunen: tripla dell'ala grande per il rinnovo del +13 (51-38 al 23'). Primo e secondo fallo fischiato a Sutton in pochi secondi. Fase di stallo, poi i liberi di Wells che garantisce il +15 (53-38 al 16'). Tripla per Scrubb che conferma i valori del periodo: +18 al 17'. Canestro e fallo di Franke (56-41 al 18'). Zerini non becca nemmeno il ferro. Sul finale di terzo quarto, Renfroe appoggia il +17 (60-43 al 30').

Secondo quarto - Avvio brillante nel secondo periodo con giocata finalizzata da Auda per Avellino (26-15 all'11'). Fase un po' confusa per la Sidigas che perde palla su rimessa con Scrubb. Trento torna sotto con un 7-0 di parziale: time-out irpino con il 26-22 al tabellone con 8 minuti e 6 secondi da giocare. Fesenko, servito nel pitturato, al rientro in campo non sbaglia. Poi Hogue per il 28-24. Tecnico per simulazione di fallo per D'Ercole secondo l'arbitro Seghetti. Fesenko è costante e dominante: 30-25 al 16'. Sempre +5 poco dopo con Filloy. Fesenko rimedia all'errore di Filloy. Poi Shields firma da oltre l'arco per Trento: 34-30 al 17'. Leunen fa schiacciare Wells per i due possessi pieni in favore di Avellino. Wells strappa il rimbalzo difensivo e poi corre per l'appoggio con fallo (38-30 e time-out Dolomiti al 18'). Tripla di Filloy, Avellino si sblocca dai 6.75 per il +11. Avellino che chiude il primo tempo con il parziale di 44-33.

Primo quarto - Fesenko risponde a Silins e Sutton (4-5 al 3'). L'ucraino realizza ancora per il vantaggio. Fesenko è preciso anche ai liberi: 10-7 al 5' con la doppia cifra del centro biancoverde. Fuori Fesenko, ottimo in avvio, dentro Auda al suo posto. Avellino segna in transizione con Rich: 12-7. Gran soluzione personale di Auda: +7. Wells risponde a Gutierrez (16-9 al 7'). Rich in avvicinamento: anche +9 per la Sidigas al 7'. Sutton, con giocata dubbia per un'infrazione di passi, firma il -7, poi Auda va con l'1/2 ai liberi (19-11 all'8'). Renfroe appoggia la prima doppia cifra di vantaggio (21-11). Sutton schiaccia e prova a scuotere i suoi, Wells risponde con il canestro e il fallo subito. Avellino spreca un po' ai liberi con Wells e Renfroe: primo quarto che si chiude sul 24-15.

Anteprima

La Sidigas Avellino scende in campo per Gara 2 dei quarti Scudetto. Coach Stefano Sacripanti, nel giorno del suo 48° compleanno, conferma Renfroe e Auda al posto di Fitipaldo e Lawal.