LIVE | Avellino-Modena: lupi per i playoff

La gara Avellino-Modena
0' - Iannarilli in porta, Cancellotti a destra e Missori a sinistra per le fasce, il trequartista è Insigne con Patierno e Russo in attacco: queste le scelte di Ballardini.
Il tabellino
Serie B
Trentottesima Giornata
Avellino-Modena
Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Izzo, Enrici Missori; Sounas, Palmiero, Besaggio; Insigne; Patierno, Russo. All. Ballardini. A disp. Daffara, Sassi, Tutino, Pandolfi, D'Andrea, Biasci, Kumi, Sgarbi, Palumbo, Armellino, Le Borgne, Volpe
Modena (3-5-2): Bagheria; Dellavalle, Adorni, Cauz; Imputato, Pyythia, Arnaboldi, Wiafe, Cotali; Gliozzi, Mendes. All. Sottil. A disp. Maran, Laidani, Beyuku, Sersanti, Fabbri, Massolin, Nador, Colpo, Defrel, Giuyong, De Luca
Arbitro: Di Marco
Assistenti: Votta e Pressato
Quarto ufficiale: Acquafredda
VAR e AVAR: Aureliano e Rutella