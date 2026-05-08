LIVE | Avellino-Modena: lupi per i playoff La sfida dell'ultimo turno della stagione regolare di Serie B

La gara Avellino-Modena

0' - Iannarilli in porta, Cancellotti a destra e Missori a sinistra per le fasce, il trequartista è Insigne con Patierno e Russo in attacco: queste le scelte di Ballardini.

Il tabellino

Serie B

Trentottesima Giornata

Avellino-Modena

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Izzo, Enrici Missori; Sounas, Palmiero, Besaggio; Insigne; Patierno, Russo. All. Ballardini. A disp. Daffara, Sassi, Tutino, Pandolfi, D'Andrea, Biasci, Kumi, Sgarbi, Palumbo, Armellino, Le Borgne, Volpe

Modena (3-5-2): Bagheria; Dellavalle, Adorni, Cauz; Imputato, Pyythia, Arnaboldi, Wiafe, Cotali; Gliozzi, Mendes. All. Sottil. A disp. Maran, Laidani, Beyuku, Sersanti, Fabbri, Massolin, Nador, Colpo, Defrel, Giuyong, De Luca

Arbitro: Di Marco

Assistenti: Votta e Pressato

Quarto ufficiale: Acquafredda

VAR e AVAR: Aureliano e Rutella