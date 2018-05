Avvio shock di Avellino nell'ultimo quarto, Trento vince 88-80 La Dolomiti Energia vola sul 2-1. Ora la Sidigas è obbligata a vincere Gara 4 e Gara 5

di Carmine Quaglia

Ultimo quarto - Flaccadori ruba palla e schiaccia, Shields segna per il 60-58. Time-out Sidigas: Franke va di 2/2 in lunetta (62-58, parziale di 6-0 nell'ultima frazione). Tripla di Franke per il massimo vantaggio di Trento. Canestro e fallo di Franke per il 68-58 al 32'. Tripla di Scrubb, poi ancora Franke per il 70-61 al 33'. Gutierrez risigla la doppia cifra di vantaggio. Rich da sotto, Auda subisce fallo in attacco (72-63 al 35'). Filloy sbaglia a cronometro fermo (0/2), Hogue invece fa 2/2 (74-63). Auda si appoggia al tabellone per il -9 al 35'. Nel viaggio in lunetta, 1/2 di Auda (74-66 al 36'). Flaccadori per il +10, Rich per il -7. Auda torna ai liberi: 2/2 per il 76-71 al 37'. Rich sbaglia da 3, errore di Forray che perde palla. Dopo il fallo subito, Fesenko fa 1/2 per il 76-72. Shields realizza e subisce fallo al 38' con libero aggiuntivo realizzato (79-72). Forray segna con il 2/2 in lunetta (81-72 al 39'). Filloy, da 3, per il -6 a 66 secondi dal termine (82-76). Forray fa 1/2 (83-76). Quinto fallo per Gutierrez su Auda: lunetta per il ceco a 48 secondi dalla fine. Auda segna con il 2/2, poi Hogue schiaccia risolvendo una brutta situazione per Trento (85-78 a 34 secondi e 58 centesimi). Auda realizza (85-80). Giocata da 3 punti per Flaccadori

Terzo quarto - Fesenko serve Scrubb e il canadese appoggia da sotto (37-43 al 22'). Quattro punti consecutivi per Sutton (41-43). Renfroe realizza da oltre l'arco, poi Shields (43-46 al 24'). Ancora Shields, poi Renfroe per il 45-49 al 25'. Leunen realizza come firmò il canestro decisivo in Gara 3 a Reggio (47-53). Hogue strappa il rimbalzo, segna e subisce fallo. Break di Hogue e Sutton (52-53 al 27', time-out Avellino). Quarto fallo per Auda. Leunen, libero, appoggia il +3. Ancora Hogue, poi Wells da 3 punti (54-58 al 29'). Gutierrez per il -2 al 30' (56-60).

Secondo quarto - Franke trova la tabella con un tiro frontale per la parità a quota 21. Avellino presenta diverse difficoltà di gestione sia con Filloy che con Renfroe (lupi sotto di 2, poi la parità firmata da Filloy: 23-23 al 13'). Buscaglia rimedia un fallo tecnico per aver inveito nei confronti del tavolo. Libero a segno di Leunen. Poi fallo e aggiuntivo tecnico per Wells (due falli in pochi secondi): l'ala piccola si siede in panchina con 3 falli. Tripla di Scrubb, Sutton si sblocca con un tiro da 2 (26-27 al 15'). Ancora Scrubb per il canestro e il fallo (28-30). Hogue e Gutierrez rifirmano il sorpasso per Trento (32-30 al 14'). Terzo fallo anche per Hogue. Tripla per Filloy (34-37 e time-out Dolomiti). Fesenko in lunetta: 2/2 per l'ucraino. Avellino spreca con Scrubb l'opportunità di scappare, transizione con il tiro da 3 di Shields. Poi Scrubb si riscatta con il piazzato del 37-41 finale nel primo tempo.

Primo quarto - L'avvio è equilibrato, ma con inerzia Sidigas che impatta bene. Trento risponde con la creatività di Forray. Rich e Wells lanciano la Sidigas sul +7 (10-17 al 6'). Flaccadori, con una giocata alla tabella, rilancia Trento, ma poi trova la risposta di Auda per Avellino (14-19 all'8'). Franke spara da 3, Auda ancora da sotto (17-21 al primo intervallo).

Anteprima

La Sidigas Avellino è pronta a sfidare la Dolomiti Energia Trentino per la terza gara della serie dei quarti di finale Scudetto. Si riparte dall'1-1. Trento è priva di Beto Gomes che sconta la prime delle due gare di squalifica. Avellino conferma Auda e Renfroe in rotazioni: fuori Fitipaldo e Lawal come da inizio serie.