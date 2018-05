Scandone, senti Flaccadori: "Vogliamo chiuderla in Gara 4" Verso Trento-Avellino, Gara 4. Guanto di sfida del miglior U-22 del campionato alla Sidigas

di Carmine Quaglia

"Sarà una partita fondamentale: vogliamo chiudere la serie e qualificarci alle semifinali": così, deciso in sede di presentazione, l'esterno della Dolomiti Energia Trentino, Diego Flaccadori. E' già vigilia di un nuovo appuntamento nel quarto di finale Scudetto. Domani, con palla a due sempre alle 20.45, la Sidigas Avellino dovrà trovare il punto del 2-2 per regalarsi la "bella" da giocare in campo neutro. L'Aquila proverà, invece, a chiuderla. E', di fatto, l'occasione dell'anno dopo la rincorsa avvenuta nella seconda parte di stagione: "Per vincere dovremo provare a mettere sul campo l'intensità che abbiamo avuto in Gara 3 e cercare di limitare ancora di più l'attacco di Avellino. - ha spiegato Flaccadori - Lavorare con energia e qualità in difesa ci permette di correre il campo e giocare la nostra pallacanestro, quella che ci ha portato fino a qui. Siamo concentrati, uniti e pronti: quella di domani è la partita più importante dell'anno e sono convinto che il nostro pubblico saprà riconoscere questo momento speciale della stagione e aiutarci nell'inseguire il nostro obiettivo con passione ed entusiasmo. Prendiamoci tutti assieme questa grande soddisfazione".

Le condizioni di Dominique Sutton - Gli esami strumentali svolti in giornata non hanno evidenziato lesioni agli adduttori della coscia destra per l'ala USA. Lo staff tecnico capeggiato da coach Maurizio Buscaglia deciderà sull'impiego di Sutton in Gara 4 solo al termine della rifinitura che la squadra svolgerà domattina.

Gli arbitri - Gara 4 tra Trento e Avellino sarà diretta dai signori Saverio Lanzarini, Mark Bartoli e Valerio Grigioni.