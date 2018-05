La Scandone sprofonda a Trento: è fuori dai play off La Dolomiti Energia regola la Sidigas Avellino e vola in semifinale: 3-1

di Carmine Quaglia

Ko e finale di stagione amarissimo per la Sidigas Avellino che rischia già in avvio, ma sembra restare a galla e poi sprofonda lentamente con il risultato di 84-68. I lupi di coach Stefano Sacripanti dicono addio al sogno Scudetto sin dal primo turno con il complessivo 3-1 di Dolomiti Energia Trento che vola in semifinale per intensità, di squadra e capacità di superare anche l'assenza per due turni di Beto Gomes. La Sidigas rimane in scia al 10' sul 21-20 e limita il divario con vari rischi anche prima dell'intervallo lungo per il 42-37 con cui si rientra negli spogliatoi. Nel terzo quarto, in avvio di ripresa, ecco le stoccate di un'Aquila dal grande impatto e che vola sul +10 al 30' (66-56). L'ultimo quarto si trasforma in un lungo addio al sogno biancoverde in una stagione nata in modo eccellente e chiusa con tanti passaggi a vuoto tra Coppa Italia, competizioni europee e play off. Trento firma il pass finale con le prove di Flaccadori, Hogue e Shields (51 punti in 3). Ad Avellino non basta Filloy (13 punti). In doppia cifra anche Wells, Auda e Rich con 10. Inizia la fase d'analisi in casa irpina.

Legabasket Serie A - Quarti di Finale Gara 4

Dolomiti Energia Trentino - Sidigas Avellino 84-68

Parziali: 21-20; 21-17; 24-19; 18-12

Trentino: Franke, Sutton 10, Silins 14, Ladurner ne, Forray 5, Flaccadori 17, Gutierrez 4, Doneda ne, Hogue 17, Lechthaler, Shields 17. All. Buscaglia.

Avellino: Zerini, Wells 10, Fucci ne, Leunen 6, Scrubb 7, Filloy 13, Renfroe 6, D'Ercole, Rich 10, Auda 10, Fesenko 6, Parlato ne. All. Sacripanti.

Arbitri: Lanzarini, Bartoli, Grigioni.