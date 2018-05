Fitipaldo: "Fuori ai play off? Brutto, ma sono le regole" VIDEO - L'uruguagio ha commentato così l'esclusione ai play off al termine del campionato

di Carmine Quaglia

"Sappiamo tutti che non abbiamo ottenuto quello che volevamo. Questa squadra aveva un potenziale per fare di più. Questa è una valutazione e penso che siamo tutti d'accordo". Bruno Fitipaldo ha commentato così il finale di stagione della Sidigas Avellino: "Ci sarà tempo per fare un bilancio, pensando in modo tranquillo a quello che è successo, a quello che è stato fatto bene e a quello che si è fatto male per imparare e crescere guardando al prossimo anno".

Fitipaldo è uscito dal referto biancoverde con l'arrivo di Alex Renfroe: "Non è bello fare tutta la stagione regolare e non stare in campo nel momento più importante, più bello dell'annata. - ha affermato Fitipaldo - Come giocatore è brutto e duro, ma sono le regole di una squadra professionistica e quindi non posso fare niente".

L'uruguagio non ha mai pensato di cambiare squadra nel corso della stagione: "Sono sempre stato concentrato, con l'intenzione di trovare il meglio per aiutare la squadra senza mai smettere di dare il massimo per questo progetto. Nel mio modo di vedere il basket, questa professione, si impara in qualunque momento sia positivo che negativo come l'infortunio e le tante cose che sono successe".

