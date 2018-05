Beto: "La squalifica ad Avellino? Ero sicuro della semifinale" Gomes torna sulla serie: "La difesa è stata la chiave per battere Avellino"

di Carmine Quaglia

"Mi è dispiaciuto non poter giocare in Gara 3 e Gara 4 e dare un contributo alla squadra nei match casalinghi, ma quando ho saputo della squalifica non avevo dubbi di rientrare in gioco per le semifinali". Beto Gomes, nella presentazione della nuova serie con Venezia, è tornato sul 3-1 rifilato dalla Dolomiti Energia Trentino ai danni della Sidigas Avellino. Nella serie con i biancoverdi, il portoghese è uscito di scena in Gara 2 con la squalifica di due turni scontata alla BLM Group Arena: "Ero sicuro che i miei compagni avrebbero vinto entrambe le partite, giochiamo in maniera incredibile nelle gare interne e rientrando sull'1-1 da Avellino avevamo la chance di chiudere i conti in casa nostra. - ha spiegato Beto - Quella che ci aspetta contro Venezia non è una rivincita della finale 2017, è una nuova sfida in cui si affrontano due grandi squadre che hanno meritato di arrivare fino a qui. In spogliatoio non parliamo della serie o dei roster dell'anno scorso, non pensiamo al passato ma solo alle prossime partite concentrati sul momento: lo abbiamo fatto per tutta la stagione e a maggior ragione continueremo a farlo ora. Contro la Reyer si riparte dalla difesa, è stata la chiave per battere Avellino e siamo pronti a dare tutto".