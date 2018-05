Scandone, weekend di riflessioni dopo il triennio Coach, roster e prime decisioni: tutto dalla prossima settimana

di Carmine Quaglia

Prosegue la fase di stallo, per certi versi fisiologica, dopo una stagione lunga e piena di impegni. La Sidigas Avellino ragiona sul da farsi con un weekend di riflessioni. Dopo alcuni giorni, Stefano Sacripanti ha fatto rientro a casa, a Cantù: da lì un periodo di stacco prima del ritorno in Irpinia nella prossima settimana. Al ritorno in città, la Scandone tirerà una riga sul triennio approfondendo diversi aspetti per una stagione vissuta con il nuovo sogno di uno o più trofei e chiusa con tanti rimpianti. Per tante sfumature, l'ambiente irpino ritiene concluso il ciclo tecnico. Lunedì scorso, al saluto della squadra alla città, il tifo organizzato (gli Original Fans) ha disertato l'appuntamento: un aspetto da non sottovalutare dopo che il gruppo ha seguito ovunque e come sempre il roster irpino, in Italia e in Europa, arrivando anche a vivere dall'esterno del PalaDelMauro Gara 2 dei quarti Scudetto.

Solo dalla definizione della guida tecnica, la Sidigas si muoverà per il roster. Sul discorso italiani, la dirigenza irpina ha iniziato a definire un percorso di rinnovi (D'Ercole, Filloy, Zerini). Sul fronte stranieri, l'unico elemento lanciato verso la conferma è Thomas Scrubb, anche per la natura contrattuale dell'accordo stipulato nell'estate 2017.

Play off - Stasera, con palla a due alle 20.45, l'Emporio Armani Milano proverà ad impattare la serie dopo il ko in Gara 1. Brescia ha piazzato il colpaccio nell'apertura della serie di semifinale che, in questa stagione, si ripropone con la formula al meglio delle 5 gare. Anche nell'altra semifinale è saltato il fattore campo. Trento ha firmato il blitz al Taliercio. Venezia è andata ko: i campioni d'Italia sono costretti alla rimonta, a partire da domani, alle 20.45.