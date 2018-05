Play off: 1-1 nelle semifinali, ma in Gara 2 succede di tutto Al Taliercio accade l'incredibile per quaranta minuti. Serie con Gara 3 e Gara 4 sicure

di Carmine Quaglia

Al termine del primo giro, le semifinali Scudetto propongono il risultato di 1-1. Dopo le vittorie delle squadre ospiti in Gara 1, le formazioni di casa rispondono nel secondo atto impattando le serie play off al meglio delle 5. Ieri sera, l'Emporio Armani Milano ha letteralmente dominato contro la Germani Brescia: 30-13 al 10', addirittura 60-31 all'intervallo lungo per l'Olimpia che firma il pari con la gestione del margine nel secondo tempo con il punteggio finale di 89-68 e con 6 uomini in doppia cifra per l'EA7. La serie si sposta al PalaGeorge di Montichiari, casa della Leonessa, che potrà contare sul fattore campo in Gara 3 e Gara 4.

Stesse modalità per l'altra semifinale, ma al Taliercio, in Gara 2, succede di tutto. La Reyer Venezia parte fortissimo con il 25-13 nel primo quarto. Nel secondo periodo, due momenti in rapida successione condizionano il match. Il coach dell'Umana, Walter De Raffaele, rimedia due falli tecnici per la panchina e viene, quindi, espulso. L'ala della Dolomiti Energia, Dominique Sutton, commette un fallo antisportivo per un colpo rifilato ad Andrea De Nicolao. Al rientro in panchina, lo statunitense si becca anche un fallo tecnico che implica l'espulsione e l'uscita dal parquet con il ritorno negli spogliatoi. De Raffaele, dal limite di campo, sostituito nelle scelte dal suo assistente, l'avellinese Gianluca Tucci, segue la sua Reyer in pieno controllo al 20' per il 44-22. Il match appare segnato dall'assenza di Sutton per l'Aquila, ma i trentini, come spesso avviene, trovano risorse inimmaginabili. Parziale di 11-28 ed è tutto in gioco per l'ultimo quarto. Quando sembra chiusa anche sul finale di gara, il roster di Buscaglia rimerge e quasi rinvia tutto all'overtime. Venezia soffre, ma vince, anche grazie alla prova di 26 punti di MarQuez Haynes, con il risultato di 80-77 per l'1-1 nella serie che proseguirà per Gara 3 e Gara 4 a Trento, martedì e giovedì.