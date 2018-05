Scandone, ecco le date della prossima stagione La Legabasket Serie A ha approvato, a Milano, il piano per il 2018/2019

di Carmine Quaglia

La Legabasket Serie A si è riunita oggi a Milano. L'assemblea dell'organismo dei club ha approvato il piano della stagione 2018/2019. La Supercoppa Italiana determinerà l'avvio delle gare ufficiali per il nuovo ciclo. Confermata la modalità Final Four con le gare fissate per i giorni 29 e 30 settembre. Resta da ufficializzare il palasport che ospiterà la Supercoppa: in pole c'è il PalaLeonessa, il nuovo impianto di Brescia che sarà casa della Germani dalla prossima estate. Anche per la Coppa Italia sono state definite le date dei match (dal 14 al 17 febbraio), ma per la location ancora nulla di concreto e ufficiale. La Regular Season della Serie A, che vedrà ai nastri di partenza la Scandone per il diciannovesimo anno consecutivo, scatterà domenica 7 ottobre e si concluderà domenica 12 maggio 2019 con i play off che partiranno sabato 18 maggio. Solo nel caso della partecipazione dell'Olimpia Milano nella Final Four di EuroLeague, la post-season inizierà mercoledì 22. Per i play off sarà conferma del formato di questa stagione, ovvero quarti e semifinali al meglio delle 5 gare, solo la finale al meglio delle 7 sfide.

Prime scelte - E' la settimana decisiva per la questione tecnica. Le prime linee guida sono state garantite dalla proprietà per i primi passi societari attesi nelle prossime ore. Coach Stefano Sacripanti resta al passo d'addio. Avellino, a meno di clamorose sorprese, confermerà l'iscrizione ad un competizione europea. Il contesto resta quello della FIBA anche perché il piazzamento finale in campionato (quinto posto) difficilmente proporrà chance di EuroCup i cui posti saranno a disposizione per la scelta da parte delle squadre con il miglior posizionamento rispetto ai lupi.