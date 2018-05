Scandone, coach e basketmercato: le ultime Zerini verso l'addio, potrebbe essere rimpiazzato con un innesto da Torino, che cerca Sacripanti

di Marco Festa

Quarantotto ore decisive, determinanti. La Sidigas Avellino si appresta a vivere due giorni cruciali per decidere il futuro della propria guida tecnica. Ridotte al lumicino le chance di permanenza di Stefano Sacripanti, finito nel mirino dell'Auxilium Torino. Il coach, che tra oggi e domani sarà in città, pur avendo dato la propria disponibilità a proseguire l'avventura in biancoverde, dovrebbe essere congedato dalla dirigenza irpina dopo un triennio ricco di soddisfazioni e all'insegna della crescita, ma privo di trofei in bacheca. Per la sua successione sono calde la piste che porta all'ex Luca Dalmonte e all'avellinese doc Marco Ramondino, tecnico dell'anno della regular season di Serie A2. Sottotraccia, in attesa di concordare le strategie di mercato con l'allenatore che, come detto, con ogni probabilità sarà nuovo, sono iniziati intanto i primi sondaggi per la composizione del roster formato 2018/2019. Contattata l'ala avellinese Antonio Iannuzzi, negli ultimi mesi all'Happy Casa Brindisi. Verso l'addio Andrea Zerini e attenzioni rivolte all'ala centro Valerio Mazzola, protagonista di un'ottima stagione con la canotta della già citata Fiat Torino. Capitolo conferme: Kyrylo Fesenko, rientrato in Ucraina ma destinato a tornare in Italia a stretto giro di posta per sottoporsi a un intervento chirurgico al ginocchio sinistro, attende una chiamata da parte della Scandone. C'è la sua disponibilità restare in Irpinia per la terza annata agonistica di fila.