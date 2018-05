Ramondino vola: 2-0 Casale sulla Fortitudo, finale ad un passo Milano prima finalista Scudetto. Avellino sogna la Serie C Gold con il Basket Club Irpinia

di Carmine Quaglia

L'Irpinia del basket, chiusa la serie play off della Scandone, ha rivolto le attenzioni alle semifinali Scudetto e promozione, ma non solo. In Serie A2 è protagonista l'avellinese Marco Ramondino, coach della Novipiù Casale Monferrato ed eletto, in stagione, miglior tecnico del campionato. La Junior è ora avanti 2-0 nella serie di semifinale contro la Consultinvest Fortitudo Bologna dopo aver superato Jesi al primo turno (3-0) e Udine nei quarti di finale (3-1). La squadra piemontese ha confermato il fattore campo nei primi due match (85-83, 82-79) e ora si giocherà il primo match-point per il pass finale promozione al PalaDozza. Dall'altra parte del tabellone, l'Alma Trieste ha piazzato il 2-0 vincendo i due match interni della serie contro la De' Longhi Treviso.

Serie A - L'Emporio Armani Milano è la prima finalista Scudetto. Dopo la vittoria della Germani Brescia in Gara 1 al Forum di Assago, l'Olimpia ha piazzato il tris impattando la serie in casa e vincendo i due incontri successivi nella casa della Leonessa, il PalaGeorge di Montichiari. In serata, finale di 70-76 nel quarto atto che chiude la serie in favore dell'EA7. Milano attende la vincente dell'altra semifinale. La Dolomiti Energia Trentino è avanti 2-1 sull'Umana Venezia (domani, alle 20.45, Gara 4 alla BLM Group Arena).

Minors - Il basket avellinese ha già ritrovato la Serie C, formato Silver, con il Basket Club Irpinia, ma la squadra allenata da coach Luca Iannaccone punta al doppio salto nel percorso play off. Il posto al piano superiore, alla Serie C Gold, sarà in gioco nella serie finale al meglio dei 3 match contro la Cestistica Benevento (Gara 1 è in programma domenica con palla a due alle 20 al PalaDelMauro).

Foto: pagina Facebook Junior Casale