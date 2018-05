Scandone: coach, roster ed Europa. Alberani presenta il futuro VIDEO | Questione PalaDelMauro in ottica Universiadi: "Un potenziale disastro e non se ne parla"

di Carmine Quaglia

Intervista speciale con il direttore sportivo della Scandone, Nicola Alberani, che nel corso di un appuntamento speciale estivo di "SottoCanestro", in onda ogni giovedì sera sul canale 696 TV OttoChannel, ha presentato i diversi temi per il futuro della Sidigas Avellino. Sul coach e il potenziale addio a Stefano Sacripanti: "Pino ha svolto un grandissimo lavoro tra mille difficoltà nel contesto dei 3 anni. - ha spiegato il ds biancoverde - Assieme abbiamo ricostruito l'entusiasmo e ci siamo aiutati a vicenda per posizionare la Scandone nei piani alti della classifica con consistenza. Va bene, non abbiamo vinto niente, solo semifinali, finali, si poteva fare tutto, ma tutti gli anni siamo stati là. Quante squadre, invece, fanno la stagione, poi fanno male o molto male. E' un lavoro che abbiamo costruito. Pino è stato l'artefice e nessuno lo può togliere. Ora è giusto, però, che la società, senza eccessiva fretta, faccia le valutazioni del caso e penso che comunque qualsiasi cosa decideremo si prenda veramente la scelta giusta per andare avanti in positivo e con slancio".

Sulle scelte nelle prossime ore per la guida tecnica: "In questo momento non siamo all'atto di entrata e di uscita. Pino ha contratto in scadenza, è sul mercato come spesso succede in questa fase dell'anno. E' un professionista navigato. Sicuramente ci aggiorneremo a breve e vediamo come saranno le condizioni per andare avanti. Il fatto che sia scaduto il contratto impone delle riflessioni perché ne va firmato uno nuovo, quindi fisicamente in una firma si racchiudono le spinte, le motivazioni, i ragionamenti per ripartire. Qualcuno mi chiede se si è chiuso un ciclo. Sì, perché comunque è finito un ciclo contrattuale. Questo è innegabile. Spero, già entro la prossima settimana, di superare la fase del coach potendo andare avanti. Tendenzialmente non abbiamo guardato altri allenatori. Ad oggi il nostro coach è Pino Sacripanti e dobbiamo capire come e se andare avanti con lui. A seconda di quello che decideremo di essere, ci possono essere delle riflessioni, sul prendere in considerazione solo coach di A2 o tecnici di Eurolega".

Avellino si confermerà in Europa, ma punta all'iscrizione diretta ai gironi di Champions League. La Scandone proverà ad ottenere rassicurazioni dalla FIBA anche grazie al sostegno del presidente FIP Gianni Petrucci e al presidente di LBA Egidio Bianchi. Sul PalaDelMauro e la questione lavori per le Universiadi con tempistiche ancora da definire, Alberani va giù deciso: "Potrebbe diventare un potenziale disastro e vedo che non se ne parla tanto. Immaginiamo una pre-season, ma non si sa bene dove e come disputarla".

Clicca qui per rivedere l'intervista integrale a Nicola Alberani da ottochannel.tv