UFFICIALE | Sidigas Avellino, si chiude l'era Sacripanti La Scandone saluta il tecnico canturino alla guida dei biancoverdi per tre stagioni

di Carmine Quaglia

Il futuro di coach Stefano Sacripanti in Irpinia era ormai delineato. L'addio è, ora, ufficiale. Il tecnico canturino non guiderà la Sidigas Avellino nella prossima stagione. Il club biancoverde ha comunicato l'addio con l'allenatore brianzolo nel pomeriggio. "La Sidigas Scandone Avellino comunica che il Club e coach Stefano Sacripanti hanno. di comune accordo. deciso di non proseguire il rapporto che legava le due parti dal 2015. - si legge nella nota diffusa dalla società avellinese - Dopo una serena e approfondita valutazione del percorso svolto assieme, sia il Club che il coach hanno convenuto che fosse reciproco interesse proseguire su cammini diversi. Sotto la guida di coach Sacripanti la Sidigas ha sempre militato nella zona alta della classifica, qualificandosi per tutte e tre le stagioni ai playoff scudetto, e ha mosso i primi passi in Europa, prima con la partecipazione alla Basketball Champions League (stagioni 2016/17 e 2017/18) e poi con quella alla FIBA Europe Cup, raggiungendo la prima finale europea della storia del club: si è trattato complessivamente della terza finale raggiunta nei tre anni sotto la guida del coach canturino. La società biancoverde ci tiene a ringraziare Stefano Sacripanti per il grande lavoro svolto in questi anni e per le sue doti umane, augurandogli le migliori fortune per il suo prosieguo di carriera".