Scandone, Menetti in pole. Sacripanti lanciato verso Torino Valzer di panchine che prosegue in Serie A. Il reggiano si conferma primo indiziato per i lupi

di Carmine Quaglia

Sta per iniziare la settimana che garantirà il nuovo tecnico alla Sidigas Avellino. Venerdì pomeriggio, si è chiusa ufficialmente l'era Sacripanti. La società irpina ha ringraziato il coach brianzolo che sembra diretto alla Fiat Torino. Forti rumors per l'approdo all'ombra della Mole per sostituire il giovane Paolo Galbiati, vincente in Coppa Italia. Avellino è in trattativa con Max Menetti e il weekend dovrebbe aver consentito di limare gli ultimi dettagli per un accordo che va oltre l'annata sportiva. Appena uscito dal contratto con Pallacanestro Reggiana, dopo 7 stagioni di fila vissute da head coach con 3 titoli, Menetti è in pole per la panchina biancoverde dopo anni in cui è stato rivale della Scandone tra Coppa Italia, Supercoppa Italiana e play off Scudetto. La suggestione Luca Banchi, in uscita dal Bamberg dopo la sconfitta nella semifinale play off in Bundesliga, per il momento resta tale. L'ulteriore accelerazione per il nuovo coach della Sidigas è attesa per le prossime ore. A cascata, sarà poi definizione del roster che dovrebbe ripartire dalle conferme di Ariel Filloy, Lorenzo D'Ercole e Thomas Scrubb. A meno di clamorose sorprese, escluso il canadese, sarà restyling completo per il pacchetto stranieri. Il valzer delle panchine tra Serie A e Serie A2, di fatto, prosegue. C'è fiducia nell'ambiente della Virtus Bologna per un buon esito della trattativa con Andrea Trinchieri, ieri presente al pari di Meo Sacchetti al PalaDozza per seguire Gara 3 della semifinale promozione tra la Fortitudo Bologna e la Junior Casale. Lo sguardo dell'ex coach del Brose e di Cantù è, però, rivolto anche a potenziali scenari di EuroLeague (Darussafaka o Olympiacos). In caso di improvvisa retromarcia, la Virtus potrebbe virare su Maurizio Buscaglia. Le V nere sembrano attenzionare la clausola di uscita dal contratto del coach con la Dolomiti Energia Trentino.