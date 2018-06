Dominio Casale a Bologna: Ramondino in finale per la Serie A La squadra allenata dall'avellinese vola con merito in finale promozione: sfiderà Trieste

di Carmine Quaglia

Alma Trieste - Novipiù Casale Monferrato: ecco la finale promozione per la Serie A. I friuliani hanno superato la De' Longhi Treviso (3-0 nella serie). In serata, terzo punto per i piemontesi: la Junior, allenata dal coach avellinese Marco Ramondino, vince Gara 4 al PalaDozza di Bologna con il risultato di 67-82 che, per certi versi, non mostra tutto il divario palesato nel corso dei 40 minuti del quarto atto della serie. Casale domina la scena sin dall'avvio (9-30 al 10', +25 all'intervallo lungo) e gestisce nella ripresa (18-16 il parziale del terzo periodo) per firmare con assoluto merito il pass che vale la Finale Promozione per la massima serie. La Novipiù ribalta inerzia e dettagli tattici rispetto a Gara 3 vinta con largo vantaggio dalla Fortitudo Bologna (79-45). Niccolò Martinoni è l'MVP di Gara 4 con 25 punti in 29 minuti, ma è tutto il gruppo, guidato da Ramondino, a meritarsi l'accesso alla finale. Si affronteranno la prima del girone Ovest (Casale) e la prima del girone Est (Trieste): serie al meglio delle 5 gare con le prime due sfide in terra friulana.