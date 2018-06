Accelerazione Scandone, effetto sorpresa per il nuovo coach Le turbolenze di avvio off-season sono ormai un lontano ricordo: novità per lo staff tecnico

di Carmine Quaglia

Sembra profilarsi un "effetto sorpresa" per la futura guida tecnica della Sidigas Avellino che ha accelerato decisamente il passo nelle ultime ore. Le turbolenze dei primi giorni di off-season, motivate anche dall'improvviso dietrofront nella trattativa con Max Menetti, sembrano lontanissime: l'estensione del contratto fino al 2021 con il direttore sportivo, Nicola Alberani, ha rappresentato il punto di discontinuità nella prima fase estiva. Il patron della Sidigas, Gianandrea De Cesare, ha ampliato le mansioni del ds forlivese all'interno della macchina Scandone e si registra positività nell'ambiente per una definizione rapida del nuovo capo-allenatore, atteso in questa settimana. L'effetto sorpresa nasce anche dal gioco di caselle che saranno riempite in tempi brevi, soprattutto in massima serie dove ormai sono poche le panchine vuote.

Per le squadre con obiettivi di alta classifica, oltre Avellino anche la Virtus Bologna è senza coach (volontà di un grande nome per le V nere), mentre il duo Buscaglia-Molin, coach e assistant della Dolomiti Energia Trentino, è pronto per Gara 4 che può riaprire davvero la finale Scudetto. Solo dopo, si capirà il percorso futuro dello staff tecnico dell'Aquila. L'idea della Sidigas è quella di non staccarsi molto dallo scenario offerto nel caso dell'arrivo di Menetti che, negli anni di Reggio Emilia, ha lavorato tantissimo con gli italiani, sui profili di sicuro talento e da scommessa stagionale, da rilancio. Anche sul roster il lavoro non si è mai fermato, dalle conferme alle prime intenzioni per i nuovi arrivi con il discorso che si lega anche allo staff tecnico. Il profilo dell'assistant è, di fatto, individuato: Massimo Maffezzoli, reduce dall'esperienza da secondo con l'Happy Casa Brindisi, vice (al pari di Molin) del ct Sacchetti anche in Nazionale, affiancherà il nuovo head coach dei lupi. L'arrivo di Maffezzoli non esclude del tutto la conferma di Max Oldoini.