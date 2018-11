Calo netto nell'ultimo quarto: Scandone ko con il Ventspils La Sidigas Avellino non brilla e cade contro il lettoni che passano con merito al PalaDelMauro

di Carmine Quaglia

La Sidigas Avellino rimedia il primo stop casalingo in Basketball Champions League: il Ventspils sorprende i lupi di coach Nenad Vucinic e vince al PalaDelMauro con il risultato di 74-88. La Scandone sembra rilanciarsi, nella terza frazione, con il 26-19. dopo aver chiuso sotto il primo tempo (41-46 al 20'), ma subisce un controparziale di 7-23 nell'ultimo periodo che vale il successo esterno al team lettone, guidato in panchina da coach Roberts Stelmahers. Per Avellino tante difficoltà e poca decisione nel match. Dall'altra parte, convinzione e fluidità nelle scelte con Rihards Lomazs (con 24 punti e il 10/20 al tiro) e Aaron Johnson (19 punti, 70 per cento dal campo e 8 assist) a dominare la scena. La Scandone trova qualche sprazzo offensivo da Demetris Nichols, Ariel Filloy e Caleb Green, ma cede di squadra. Lo stop interno non complica i piani di qualificazione al turno successivo di Champions, ma la Sidigas spreca la chance per blindare il pass ottavi. Il roster irpino occupa il secondo posto con 5 vittorie e 2 sconfitte: 2 i successi di vantaggio sul quarto posto.

Basketball Champions League

Settima Giornata - Gruppo A (PalaDelMauro, Avellino)

Sidigas Avellino - Ventspils 74-88

Parziali: 22-18, 19-28, 26-19, 72-23

Avellino: Idrissou ne, Bianco ne, Green 16, Nichols 14, Filloy 12, Campani, Sabatino ne, D'Ercole 4, Sykes 8, Cole 8, Spizzichini, N'Diaye 12. All. Vucinic.

Ventspils: Johnson 19, Jakovics 7, Lomazs 24, Gulbis 2, Blaus ne, Freimanis 2, Jurevicus, Arledge 13, Drame 7, Beane 10, Zakis 4. All. Stelmahers.

Arbitri: Glisic (SRB), Kardum (CRO), Zupancic (SLO)