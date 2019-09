Mauriello: "Al lavoro con Scalella per la Scandone" Le parole del presidente, ma il tempo stringe. Senza coach e squadra, il 29 inizia il campionato

Incontro in tribunale per il caso Sidigas, e all'uscita dal vertice, il presidente dell'Avellino e della Scandone, Claudio Mauriello, ha parlato anche del club cestistico che resta senza coach e squadra a pochi giorni dall'avvio del campionato di Serie B. Il primo match è fissato per domenica 29: "La sentiamo tutta questa data. - ha affermato Mauriello - Come qualcuno di voi ha sottolineato, c'è un nuovo amministratore delegato, che è Dario Scalella, che sta lavorando per quel che concerne la Scandone. Non è semplice, però vi posso assicurare che quotidianamente stiamo sul pezzo per risolvere questo problema e farla ripartire".

Sulla figura di Scalella: "È un'ottima persona, che tiene a cuore tutte le problematiche ci appartengono. - ha aggiunto il massimo dirigente dei due club - È un professionista serio e di notevole supporto insieme a Francesco Baldassarre, l'amministratore giudiziario. È veramente un piacere poter lavorare con loro".

Clicca sul pulsante "play", al centro della foto in apertura, per vedere l'intervista integrale al presidente dell'U.S. Avellino e della S.S. Felice Scandone, Claudio Mauriello.