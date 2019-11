Del Mauro, vertice in Comune con Scandone e BC Irpinia L'assessore allo sport Giacobbe: "Ecco quando inizieranno i lavori per riparare il tetto"

Ad Avellino continua a tenere banco il caso Del Mauro. Nel pomeriggio, si è tenuto un vertice in Comune, con la Scandone e il Basket Club Irpinia, per fare il punto sul palasport, alle prese con infiltrazioni d'acqua dal tetto che stanno rendendo impraticabile il parquet. A margine del summit, ha parlato l'assessore allo sport del Comune di Avellino, Giuseppe Giacobbe: “Abbiamo fatto il punto della situazione per quanto riguarda il PalaDelMauro. Negli ultimi giorni abbiamo creato dei problemi alle società sportive che lo utilizzano cercando di capire il problema qual è. L'amministrazione comunale ha già fatto il sopralluogo con due ditte specializzate, una sul posto ieri mattina, l'altra questa mattina, per cercare di risolvere la situazione. Attendiamo i preventivi. Sono certo che riusciremo a iniziare i lavori già a partire dalla prossima settimana.”

