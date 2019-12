Bisceglie, Marinelli: "Ad Avellino rispettando la Scandone" Così il tecnico del Lions nel presentare la prossima sfida che vedrà i pugliesi ospiti in Irpinia

La Scandone Avellino ha ripreso la preparazione dopo la domenica chiusa con l'amarezza dell'overtime giocato a Minturno e perso contro Formia. Poteva essere il tris in campionato. Invece, la squadra irpina riparte da uno stop dopo 45 minuti di battaglia al PalaBorrelli. Seduta al Del Mauro per la squadra di coach Gianluca De Gennaro che, domenica alle 18, ospiterà il Lions Bisceglie di coach Gigi Marinelli. Il tecnico ha presentato così la sfida sui canali social del club pugliese: "Dovremo fare sicuramente una partita di energia. - ha spiegato l'allenatore del Bisceglie - Dovremo stare attenti a non voler metterci in mostra e magari giocare meno di squadra. Dovremo fare attenzione a questo aspetto. La ritengo una partita non facile. Fino a pochi minuti dalla fine Avellino ha vissuto in equilibrio la sfida contro Formia. Vive un buon momento, così come ha fatto l'ultima partita casalinga, viene da due vittorie interne. Dovremo andare lì rispettando l'avversario ed essere pronti a fare la nostra pallacanestro".

Foto: pagina ufficiale Facebook Lions Basket Bisceglie