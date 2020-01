Cavaliere da pagare entro il 10, la Scandone rischia sanzioni Meno di 8 giorni e la società irpina dovrà risolvere il lodo relativo all'ex assistant

È un inizio di 2020 con il rinnovo dei limiti posti dalla condizione economico-societaria per la Scandone Avellino. Entro venerdì 10, la società irpina dovrà pagare il lodo relativo a Francesco Cavaliere. La Federazione Italiana Pallacanestro ha riconosciuto quasi novemila euro all'ex assistant coach biancoverde e la FIP ha intimato al club il pagamento. Meno di 8 giorni per il versamento, in caso contrario saranno impartite le prime sanzioni al sodalizio biancoverde. Quello di Cavaliere non è l'unico lodo diventato esecutivo perché anche quelli di Ariel Filloy, di Massimo Maffezzoli e Domenico Papa garantiranno nuove scadenze e, quindi, altre posizioni da messa in mora per la Scandone.

Cosa rischia il club - In caso di mancato pagamento, la società avellinese rischia punti di penalizzazione per la stagione in corso e l'uscita di scena dai campionati a partire dall'estate 2020. Tanto passerà anche per la questione Sidigas, ma soprattutto per quello che sarà definito con il commissario liquidatore della Scandone, Luciano Basile, che nella conferenza stampa dello scorso 18 dicembre, presentò - al fianco dell'uscente amministratore unico, Gerardo Santoli - il passaggio a società dilettantistica con l'obiettivo della ricapitalizzazione e della riorganizzazione societaria.