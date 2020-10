Rinvii causa covid e il basket si interroga nella ripartenza Doveva essere il giorno del secondo turno di Supercoppa, invece è stop forzato

Le squadre campane hanno osservato un "turno di riposo" nella Supercoppa. È però uno stop forzato. In Serie A2 per il girone arancione, sono stati i casi covid nel gruppo-squadra della Cestistica San Severo a bloccare la sfida tra i pugliesi e Latina. Il derby Scafati-Napoli è stato rinviato per il contatto diretto di un tesserato del club dell'Agro con un positivo. Ora per gli azzurri sono ben due le sfide da recuperare (la squadra di coach Stefano Sacripanti non ha ancora esordito in stagione).

In Serie B, i casi covid nel gruppo-squadra della Virtus Arechi Salerno hanno, di fatto, neutralizzato il girone Q tutto campano. Pozzuoli-Avellino e Sant'Antimo-Salerno sono state rinviate al giorno 28 e per la Scandone e la Partenope sono due le gare non giocate. È la riprova della fase critica e delle difficoltà nell'approcciare alla stagione con i casi in aumento e un protocollo per il basket che non garantisce gestione semplice.

E la pallacanestro - in ambito nazionale e regionale - attende decisioni sul cammino futuro. In Lombardia, il presidente della Regione, Attilio Fontana, ha fermato le attività dei dilettanti, per il basket vale dalla Serie C Gold alle formazioni under: riprova di misure che potrebbero cambiare anche in altre zone del Paese. Le società campane attendono sperando di ritrovare quanto prima il parquet per la Supercoppa.