Scandone, da Ani a Brunetti: i lupi spiccano nelle statistiche Nella top 5 delle voci individuali ci sono quattro giocatori del roster biancoverde

La classifica è condizionata dal -6. I punti di penalizzazione limitano la Scandone Avellino sul finale del 2020: con tre vittorie e una sconfitta è solo ultimo posto per i lupi nel girone D1 della Serie B 2020/2021. Il percorso fin qui è però di buon auspicio per la squadra allenata da coach Gianluca De Gennaro, superata nettamente solo dalla Sebastiani Rieti, prima forza del raggruppamento. Nelle voci statistiche spiccano elementi del roster irpino.

Top 5 - Uchenna Ani è secondo per media rimbalzi (9.0) alla pausa natalizia nel girone D1. Il valore del lungo della Scandone è determinato in primis da quanto costruito nella metà campo difensiva (7.3 carambole a gara). Ani è quarto per stoppate (0.5). Luigi Brunetti è, invece, quarto nella classifica dei rimbalzi offensivi (2.3) e quinto per falli subiti (5.3 a gara). Giancarlo Galipò è quarto per media assist (3.3), ma è secondo per palle perse (3.0). Il peggiore nella graduatoria speciale è un altro biancoverde, Dimitri Sousa (3.8), che però è quinto per la percentuale ai tiri liberi (85.7) e risulta prezioso nel percorso di ripartenza della Scandone.