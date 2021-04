Scandone, rilancio con Robustelli: corsa playout Bisceglie e Nardò in casa, Ruvo di Puglia e Taranto in trasferta nel rush finale

Con il cambio in panchina, con la promozione di Rodolfo Robustelli nel ruolo di head coach (2 vittorie in 3 gare), la Scandone Avellino ha firmato il rilancio. La squadra irpina è rientrata da Monopoli con una vittoria che vale doppio. L'Action Now ha una gara da recuperare, quella con la Luiss Roma, ma ora è il fanalino di coda del girone D. La Scandone saluta l'ultimo posto e aggancia la Mastria Sport Academy Catanzaro, con cui però i lupi hanno perso lo scontro diretto. Avellino risale nei giochi playout e avrà bisogno di un rush finale di continuità. La gara casalinga con Bisceglie, la trasferta a Ruvo di Puglia, il match interno con Nardò, l'impegno a Taranto che determinerà la chiusura dei giochi nella seconda fase: questo il cammino dei lupi che devono evitare l'ultima posizione che decreta la retrocessione diretta in Serie C e che tornano al PalaDelMauro con la carica del successo ottenuto con il +20 di Monopoli.

Serie B - Girone D

Classifica: Taranto, Rieti 32, Nardò 28, Ruvo 22, Salerno 20, Sant'Antimo, Bisceglie, Cassino 18, L. Roma, Molfetta 16, Formia 14, Reggio Calabria, Pozzuoli 10, Catanzaro, Avellino 8, Monopoli 6.