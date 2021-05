La Scandone allunga la serie: Gara 3 è dei lupi, Viola ko Sconfitta Reggio Calabria nel terzo atto, domenica sarà Gara 4 al PalaDelMauro

La Scandone Avellino non molla e vince Gara 3 del primo playout contro la Viola Reggio Calabria con il risultato di 87-82. Parziali di 15-22, 29-19, 22-18 e 21-23 che determinano il successo biancoverde dopo le due vittorie della squadra neroarancio. La serie è ora sul 2-1 per la Viola con Gara 4 in programma domenica, di nuovo al PalaDelMauro. I lupi di coach Rodolfo Robustelli proveranno a strappare il secondo punto per trascinare i calabresi alla "bella" al PalaCalafiore. Super prova per Alessandro Marra e Dimitri Sousa, che insieme firmano 42 punti. Doppia cifra anche per Gianpaolo Riccio e Thomas Monina. Per la Viola, il miglior realizzatore è Salvatore Genovese (22 punti).

Serie B - Playout - Gara 3

Scandone Avellino - Pallacanestro Viola Reggio Calabria 87-82

Parziali: 15-22, 29-19, 22-18, 21-23

Avellino: Marra 21 (4/10, 4/8), Sousa 21 (5/8, 3/9), Riccio 15 (2/6, 2/8), Monina 14 (6/8, 0/1), Mazzarese 6 (1/1, 1/1), Ani 5 (1/1, 0/2), Costa 4 (2/4, 0/2), Mraovic 1 (0/0, 0/0), Trapani (0/1, 0/0), Scianguetta.

Reggio Calabria: Genovese 22 (5/14, 3/5), Barrile 17 (4/4, 3/6), Mascherpa 16 (4/8, 0/8), Gobbato 12 (1/6, 3/6), Fall 7 (3/7, 0/0), Roveda 3 (1/2, 0/1), Prunotto 3 (0/0, 0/0), Sebrek 2 (1/2, 0/1), Frascati, Romeo.