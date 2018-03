Pallavolo, l’Olimpica bussa alle porte della serie C Oggi nella palestra dell'Amatucci la squadra irpina cerca la vittoria per la promozione

Oggi alle 18, alla palestra annessa all’Ipia Amatucci, in via Fratelli Ciocca, l’Olimpica Avellino affronterà nell’ultima giornata del campionato regionale di serie D il volley Mondragone. Una vittoria significherebbe per i ragazzi avellinesi la promozione diretta in serie C; un anno ricco di soddisfazioni quello dei giovani irpini, i quali hanno segnato sino ad ora al loro attivo ben 16 vittorie ed una sola sconfitta. Grande fiducia e profonda soddisfazione animano i giovanissimi pallavolisti avellinesi che dopo molti mesi di duro lavoro hanno a disposizione il match point per conquistare l’ambito traguardo.

Continua, inoltre, senza sosta l’impegno a livello giovanile dell’olimpica del maestro Pasquale Gengaro; la compagine di serie D, infatti, è il fiore all’occhiello della società impegnata a tenere alto il nome della pallavolo avellinese in tutti i campionati regionali giovanili, conseguendo numerosi successi.