Padre Isaia verso beatificazione, Valle Vitulanese in festa "Il processo in corso potranno riconoscimento della spiritualità immanente in un territorio"

"La notizia che la Congregazione delle Cause dei Santi ha riconosciuto validità giuridica all’Inchiesta diocesana sulla vita, le virtù, la fama di santità di Padre Isaia Columbro suscita emozione orgoglio e speranza nella comunità di Vitulano". Così il Comune di Vitulano in una nota esprime gioia per il nuovo passo in avanti nel processo di Beatificazione di Padre Isia.

"Tutta la vita materiale e spirituale di Padre Isaia si è svolta presso il convento di Sant’Antonio e in Vitulano hanno trovato sepoltura anche le sue spoglie mortali, in un’area del cimitero comunale appositamente riservata. Il processo in corso e i suoi auspicati effetti potranno portare al riconoscimento non solo della valenza spirituale del Padre umile e miracoloso di Sant’Antonio ma anche della spiritualità immanente in un territorio, quello Vitulanese, dove è nato e vissuto San Menna eremita; dove sono nati e vissuti il cardinale e i vescovi Mazzella; dove sono presenti 14 chiese tra cui una basilica; dove è iniziato - in Santa Maria in Gruptis - il culto in Italia della Madonna a tre mani (tricheirusa); dove era rivolta l’attenzione di Padre Pio, che forse vi trovava una qualche origine e che invitava i fedeli a recarvisi per raggiungere Padre Isaia. Un momento di orgoglio per Foglianise, che è il paese Natale, per Vitulano dove è vissuto e dove riposa, per l’intera valle che trova unità spirituale nella figura di padre Isaia e nel convento di Sant’Antonio".