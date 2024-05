Falco e l'ipotesi di un ritorno a Benevento: la risposta è sorprendente Le parole dell'attuale calciatore del Cluj: "Play off? I tifosi saranno il dodicesimo uomo"

Intervenuto nel corso di Ottogol, Filippo Falco ha ricordato la stagione vissuta a Benevento, la 2016/2017, al termine della quale la Strega ottenne la promozione in Serie A attraverso i play off. In vista del match con la Triestina di questa sera, Falco si è espresso così: "Gli spareggi - ha sottolineato Falco - si vincono arrivando in una condizione fisica ottimale, così come anche quella mentale. Si tratta di una lotteria, ci sono tante componenti in gara che possono influenzare. Queste sono partite bellissime, bisogna godersele. Sono certo che il pubblico giallorosso sarà il dodicesimo uomo in campo".

Sull'addio al Benevento ha sottolineato: "Ci sono rimasto male all'inizio, poi bisogna resettare tutto e andare avanti. Si poteva tenere il gruppo che ha conquistato la promozione, aggiungendo poi dei calciatori che avrebbero dato maggiore qualità per affrontare la Serie A. C'erano tutti i presupposti per fare un buon campionato e salvarci. Un ritorno a Benevento in futuro? Il telefono lo lascerei acceso...".