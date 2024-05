Picucci: "Sabato la riapertura del Teatro di Palazzo De Simone" Il presidente della Fondazione Città Spettacolo: "Grazie a Mastella e all'amministrazione"

Nella giornata di sabato, il Teatro di Palazzo De Simone riaprirà alla Città, dopo i lavori di intervento PICS, che hanno permesso la realizzazione di un progetto che valorizzerà ulteriormente il sito.

Fondazione Benevento Città Spettacolo ringrazia il sindaco, Clemente Mastella, e l’Amministrazione Comunale per il lavoro che permetterà di riconsegnare alla Città un rinnovato spazio culturale che potrà mettere a disposizione rinnovate aree come quella del giardino e della caffetteria per ampliare l’offerta e soprattutto le opportunità di ritrovo e dibattito.

Dopo l’Hortus Conclusus ed il Teatro Comunale “V. Emmanuele”, sabato 18 maggio sarà condiviso insieme alla città un nuovo traguardo raggiunto.