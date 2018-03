Il garante fa visita ai detenuti dell'Ipm di Airola Ciambriello: "Dispiaciuto che non si sia approvata riforma su giustizia minorile"

Oggi il Garante dei detenuti Campano, Samuele Ciambriello, con il suo staff, in vista delle festività pasquali, si è recato presso l'istituto minorile di Airola (BN) dove attualmente sono ristretti 41 adolescenti (di cui 4 minorenni e gli altri giovani adulti dai 18 ai 25 anni).

Il Garante ha organizzato un pranzo pasquale, d'intesa con il Direttore dell'Istituto, Dario Caggia, per vivere un momento di convivialità e condivisione con i giovani detenuti lí ristretti.

Gli adolescenti, contenti dell'iniziativa, hanno potuto assaggiare antipasti pasquali (tortano, mozzarella, prosciutto, salame) e i vari dolci pasquali.

Il Garante all'uscita dell'Istituto ha dichiarato: <<sono dispiaciuto che il Parlamento ed il Governo uscenti non siano riusciti ad approvare la riforma sulla giustizia minorile.

Prendo atto che grazie al codice di procedura minorile del 1988 c’è stata in Italia una progressiva decarcerizzazione per i minori.

Lavorerò durante il mio mandato di Garante per promuovere sempre di più la vita quotidiana degli istituti per minorenni, per creare qualcosa di sempre meno simile alla vita delle carceri e invece sempre più assimilabile a quanto deve accadere nei luoghi educativi per gli adolescenti e nelle strutture sociali di prevenzione e di recupero. Liberare i minori ed educare gli adulti, pur sapendo che da un po’ di tempo, episodi violenti ad opera di minori, hanno elevato un muro di ostilità e indifferenza nei loro confronti.

In questo senso mi auguro, che come strumento di prevenzione, e certezza della pena possa essere introdotto il reato di “aggravante di branco>>.