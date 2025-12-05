Festa di compleanno, rissa con due baristi: 11 Divieti a Cerreto e S. Lorenzello Telese Terme. Episodio ad aprile, indagini dei carabinieri e provvedimento del questore

Undici ragazzi: un 17enne, il resto 20enni, di Cerreto Sannita, soprattutto, e San Lorenzello. Hanno tutti ricevuto Il Dacur, il Divieto di accesso alle aree urbane, e per due anni non potranno frequentare, nelle ore serali, le strade in cui si svolge la movida a Telese Terme.

Il provvedimento è stato adottato dal Questore dopo le indagini condotte dai carabinieri delle Stazioni di Telese e Cereto Sannita sull'episodio accaduto ad aprile dinanzi ad un bar al Corso Trieste. E' il locale dinanzi al quale gli undici giovani avevano decsio di festeggiare il compleanno di uno di loro.

Clima d'allegria, probabilmente il gomito era stato alzato troppo, determinando qualche problema. Secondo gli inquirenti, quando i due baristi li avevano invitati a smetterla, precisando che non avrebbero più servito loro dell'alcol oltre un certo orario, il bar avrebbe subito dei danni.

Ne era nata una rissa nella quale ad avere la peggio erano stati i due dipendenti dell'attività commerciale, costettia far ricorso alle cure dei medici. Inevitabile la denuncia alle Procure di Benevento e per i minori di Napoli, anche se nel frattempo sembra che i due malcapitati abbiano rimesso la querela.

Ora il Dacur per gli undici protagonisti, difesi dagli avvocati Giuseppe D'Agostino, Giuseppe Francesco Massarelli, Vittoria Parente, Milena De Nicola e Patrizia Prece.