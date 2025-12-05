A Benevento focus su inclusione lavorativa per le persone con disabilità In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità

In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, CLAAI Benevento, in collaborazione con Sviluppo Lavoro Italia, ha ospitato presso la propria sede una tavola rotonda dedicata al tema dell'inclusione lavorativa e dell'accessibilità nelle imprese.

L'incontro sul tema "Inclusione oltre la conformità: creare un ambiente di lavoro accessibile e valorizzante" ha messo a confronto imprenditori, consulenti del lavoro, HR manager e rappresentanti istituzionali con l’intento di creare sinergie per trasformare l'inclusione dei disabili da obbligo normativo a opportunità concreta di crescita.

L'evento nasce dalla collaborazione tra CLAAI Benevento e Sviluppo Lavoro Italia, unendo competenze imprenditoriali e expertise nelle politiche attive del lavoro per supportare le imprese del territorio nell'implementazione di pratiche inclusive concrete ed efficaci.

Ha aperto i lavori Donato Scarinzi Direttore Provinciale della CLAAI Benevento, che ha sottolineato il valore altamente significativo della giornata, esortando tutti i partecipanti a fornire un contributo alla discussione, e a seguire l’intervento di Damiano Di Crosta referente di Sviluppo Lavoro Italia, che ha fatto un breve excursus sull’evoluzione normativa di riforma del Collocamento Mirato. Si è discusso dei modelli di disabilità con un approccio non strettamente medico ma piuttosto sociale: non è la persona disabile ad avere un problema, sono le barriere dell'ambiente lavorativo a creare esclusione.

Il panel di testimonianze ha dato voce a esperienze reali di imprenditori, psicologi del lavoro e soprattutto disabili, condividendo strumenti concreti e riflessioni su cosa facilita e cosa ancora ostacola l'inclusione nei luoghi di lavoro.

Particolarmente interessanti sono stati gli interventi dell’HR Manager Lino Fiscarelli e di Antonietta Caroscio, componente CdA delegata all’area Welfare del Consorzio Sale dela terra, che hanno condiviso testimonianze concrete e strumenti operativi utilizzati quotidianamente per favorire l'inclusione, offrendo ai partecipanti un modello virtuoso di riferimento.

Sono state illustrate strategie operative, dimostrando come le imprese del territorio stiano trasformando la Legge 68/99 in una leva di innovazione e competitività.

L'impegno più importante condiviso da tutti i partecipanti alla tavola rotonda è stato quello di dare un seguito operativo costituendo un tavolo permanente di lavoro che continuerà l'azione congiunta di sensibilizzazione sul territorio, anche mediante un supporto operativo coordinato della CLAAI Benevento e Sviluppo Lavoro Italia.

È già in programma per la prossima primavera una nuova iniziativa dedicata al tema dell'inclusione lavorativa, con l'obiettivo di coinvolgere sempre più imprese e costruire insieme strumenti operativi concreti.

"L'inclusione non è quello che facciamo per qualcuno, ma quello che costruiamo insieme a tutti" questo il messaggio chiave dell'incontro. Un impegno che da oggi si trasforma in azioni concrete e continuative sul territorio.