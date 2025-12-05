Ceppaloni: finanziata area di sosta camper Il Ministero del Turismo ha finanziato con 48.000 euro il progetto

Il Ministero del Turismo ha finanziato con 48.000 euro il progetto per la realizzazione dell’area di sosta camper presso il Green Park di Ceppaloni.

Il progetto rientra nell’avviso ministeriale dedicato al sostegno del turismo di prossimità, all’aria aperta ed ecosostenibile, con l’obiettivo di creare e riqualificare aree attrezzate per la sosta temporanea e rafforzare l’offerta legata al turismo outdoor.

L’area individuata per l’intervento è il Green Park, uno spazio che sarà oggetto di un importante processo di riconversione e valorizzazione, e vedrà la realizzazione di piazzole attrezzate, alla predisposizione della segnaletica e delle dotazioni tecniche essenziali, all’installazione delle colonnine per i servizi, alla sistemazione del piano viario e all’inserimento di un sistema automatizzato per il controllo degli accessi e delle funzionalità

dell’area.

“Questo finanziamento – dichiara il Sindaco Cataudo - rappresenta un passo significativo nel percorso di valorizzazione del Green Park e, più in generale, delle potenzialità turistiche del nostro territorio. La realizzazione dell’area camper consentirà di riconvertire uno spazio oggi sottoutilizzato in un’infrastruttura moderna e funzionale, capace di intercettare nuovi flussi di turismo sostenibile. Stiamo portando avanti una strategia organica che vuole migliorare i servizi, ampliare l’offerta e promuovere Ceppaloni come destinazione accogliente, vivibile e orientata alla qualità. Ringrazio gli uffici comunali per il lavoro svolto: questo intervento è un tassello importante per la crescita e la valorizzazione del nostro Comune”.