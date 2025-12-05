Il Benevento prepara l'assalto alla Cavese Partita speciale per il giovane ex Pietro Saio. Migani ritrova Prosperi

Venerdì all'antistadio. Sole caldo e bel tempo, inutile spostarsi sul sintetico dell'Avellola. Siamo già alla vigilia dell'insidiosa trasferta di Cava, una partita che assume mille significati proprio all'indomani della goleada rifilata alla Salernitana. Credere che ora tutto sia più facile sarebbe un errore da non commettere: la Cavese è ben diversa dalla squadra granata e farà tutto il possbile per portare a casa il massimo possibile.

Il Benevento ha l'incombenza, ma anche il dovere di dare continuità alla partita contro i granata: fermarsi ancora solo perchè si gioca in trasferta sarebbe una iattura insopportabile. La sfida del Lamberti va guardata anche nell'ottica degli impegni delle altre: il Catania che affronta questa sera il Crotone non ha la strada spianata, tra l'altro, oltre che di Cicirelli, deve fare a meno dello squalificato Di Tacchio e dell'infortunato Donnarumma. Vedremo cosa sapranno fare i pitagorici al Massimino. Domenica entrano in gioco anche Salernitana e Cosenza: i granata ospitano (14,30) l'indecifrabile Trapani, i silani se la vedranno al San Vito Marulla contro il Picerno. Nessuno farà una passeggiata di salute, come ha più volte insegnato questo campionato.

Il Benevento che scenderà in campo al Lamberti avrà i riflettori puntiti su Pietro Saio, l'ex che si presenta per la prima volta da avversario a Cava: l'anno scorso 29 presenze e 2 gol con la maglia blufoncè, uno rifilato proprio al suo attuale Benevento. Si incroceranno anche Guglielmo Mignani e Fabio Prosperi, l'allenatore della Cavese. I due sono stati artefici della promozione in C della Pianese nella stagione 2023-24. Piccole curiosità del derby di Cava.

A poche ore dalla sfida del Lamberti, Floro Flores deve ancora sciogliere qualche dubbio di formazione. Non avrà certamente Salvemini, ma potrà contare nuovamente su Borghini. Domani alle 12,45 è in programma la conferenza stampa di presentazione dell'allenatore giallorosso. La squadra raggiungerà Cava poco prima della partita di domenica alle 17,30.