Appalto rifiuti, Fuccio torna nel Sannio. Appello Pm contro no a misura a Ciampi Benevento. Troncone sannita dell'inchiesta della Dda e dei carabinieri

Dal divieto di dimora nelle province di Benevento e Caserta, al quale era sottoposto da metà settembre su ordine del Riesame, all'obbligo di firma tre volte a settimana. E' quanto deciso dal gip Nicola Marrne, del Tribunale di Napoli, alla luce anche del licenziamento da parte della Czeta, l'azienda di cui era dipendente, per Vittorio Fuccio (avvocati Teresa Meccariello e Francesco Perone),48 anni, di Paolisi.

Si tratta di uno dei quattro sanniti coinvolti nell'inchiesta della Dda e dei carabinieri su alcuni appalti pubblici tra le province di Caserta e di Benevento. Per quanto riguarda il Sannio, in particolare, l'appalto rifiuti a San Giorgio del Sannio nel 2022. Un'indagine rimbalzata all'onore delle cronache con l'esecuzione di alcune misure – carcere e domiciliari -. Corruzione e turbativa di gara le ipotesi di reato contestate a vario titolo.

Nessuna misura era stata invece disposta per l'ex sindaco di San Giorgio del Sannio, Angelo Ciampi (avvocato Pierluigi Pugliese), 56 anni, di San Martino Sannita, con una decisione che la Procura ha appellto. Udienza dinanzi al Riesame il 18 dicembre.